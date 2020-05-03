تجنب آلام الظهر أثناء القيادة في 4 خطوات

يعاني بعض قائدي السيارات من آلام في الظهر بسبب الجلوس بشكل خاطئ أو القيادة لعدد ساعات طويل بسبب الزحام أو طول مسافة الطريق.

ويمكن أن تسوء حالة السائق مع تكرار هذه القيادة المتعبة للظهر وتتسبب في إصابات، مثل الانزلاقات الغضروفية والتهاب الإعصاب والكثير من الإصابات الأخرى.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تخفيف آلام الظهر بسبب الجلوس على كرسي القيادة لفترات طويلة:

- اجلس بشكل صحيح

عليك أن تجلس بشكل صحيح في مقعد السائق ولا تنحني إلى الأمام، لأن ذلك يسبب آلاما في الرقبة والظهر أيضا ويتحول الضرر بعد ذلك إلى الأعصاب.

ومن الأفضل أن تجلس بزاوية منفرجة أكبر من الجلوس بشكل قائم قليلا ولنقل الجلوس بزاوية تقارب المئة درجة.

- ارتكز على الفخذين أكثر من العمود الفقري

يمكنك تنفيذ الطريقة الصحيحة للجلوس على مقعد السيارة بالارتكاز على منطقة الفخذين أكثر من أسفل الضهر لتخفيف الحمل عليه، خصوصا أنه معرض بشدة للإصابات بسبب الجلوس الخاطئ.

تجنب تبريد المقاعد

- يعتبر البعض تبريد المقاعد من أهم المميزات الجديدة في السيارات الحديثة، خصوصا في فصل الصيف، ولكن حاول ألا تجلس على سطح بارد بشكل مبالغ فيه حتى لا يتسبب ذلك في تشنجات لعضلات الضهر.

- ولا تقلل درجة حرارة المكيف ليصبح الجو باردا للغاية إذا كنت من الأشخاص الذين يتعرقون كثيرا خصوصا من منطقة الظهر.

خذ استراحة

- إذا كنت تقود سيارتك في رحلات طويلة حاول أن تنال قسطا من الراحة وتتحرك فيها بعيدا عن السيارة مثلا لشراء كوب من القهوة أو حتى الخروج من السيارة والتمشية حولها قليلا بعد فترة كل ساعة من القيادة.

هذا المحتوى من تيربو العرب