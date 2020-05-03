تجنب آلام الظهر أثناء القيادة في 4 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 10:00 صباحا

يعاني بعض قائدي السيارات من آلام في الظهر بسبب الجلوس بشكل خاطئ أو القيادة لعدد ساعات طويل بسبب الزحام أو طول مسافة الطريق.
ويمكن أن تسوء حالة السائق مع تكرار هذه القيادة المتعبة للظهر وتتسبب في إصابات، مثل الانزلاقات الغضروفية والتهاب الإعصاب والكثير من الإصابات الأخرى.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تخفيف آلام الظهر بسبب الجلوس على كرسي القيادة لفترات طويلة:

- اجلس بشكل صحيح
عليك أن تجلس بشكل صحيح في مقعد السائق ولا تنحني إلى الأمام، لأن ذلك يسبب آلاما في الرقبة والظهر أيضا ويتحول الضرر بعد ذلك إلى الأعصاب.

ومن الأفضل أن تجلس بزاوية منفرجة أكبر من الجلوس بشكل قائم قليلا ولنقل الجلوس بزاوية تقارب المئة درجة.

- ارتكز على الفخذين أكثر من العمود الفقري
يمكنك تنفيذ الطريقة الصحيحة للجلوس على مقعد السيارة بالارتكاز على منطقة الفخذين أكثر من أسفل الضهر لتخفيف الحمل عليه، خصوصا أنه معرض بشدة للإصابات بسبب الجلوس الخاطئ.

تجنب تبريد المقاعد
- يعتبر البعض تبريد المقاعد من أهم المميزات الجديدة في السيارات الحديثة، خصوصا في فصل الصيف، ولكن حاول ألا تجلس على سطح بارد بشكل مبالغ فيه حتى لا يتسبب ذلك في تشنجات لعضلات الضهر.

- ولا تقلل درجة حرارة المكيف ليصبح الجو باردا للغاية إذا كنت من الأشخاص الذين يتعرقون كثيرا خصوصا من منطقة الظهر.

خذ استراحة
- إذا كنت تقود سيارتك في رحلات طويلة حاول أن تنال قسطا من الراحة وتتحرك فيها بعيدا عن السيارة مثلا لشراء كوب من القهوة أو حتى الخروج من السيارة والتمشية حولها قليلا بعد فترة كل ساعة من القيادة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: المشير يفجر «قنبلة» التفويض
ليبيا
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»