شاهد تحول سيارة مازدا إلى مازيرتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 04:43 مساء

حاز شاب صيني إعجاب محبي السيارات بعدما تمكن من صنع سيارة فارهة المظهر بطريقة مبتكرة وذكية وبأقل التكاليف.

واستطاع الشاب الصيني من تحويل سيارة مازدا CX-4 من فئة كروس أوفر مدمجة إلى سيارة مازيراتي ليفانتي الفاخرة والتي تعتبر واحدة من أجل المركبات.

ونجح الشاب الصيني في تحويل سيارته إلى مازيراتي ليفانتي التي يبدأ سعرها من نصف مليون ريال سعودي رغم أن السيارة الحقيقية تقل عن هذا المبلغ بكثير.

واعترف الشاب الصيني بأنه نفذ هذه الخدعة رغبة منه في اقتناء سيارة مازيراتي ليفانتي ولكن سعرها الباهظ حرمه من تحقيق حلمه، ولذلك قرر بأن يبتكر هذه الحيلة.

ولمعرفة الفارق الكبير بين سيارتي مازدا CX-4 ومازيراتي ليفانتي، فالأولى محركها تتراوح سعته من 2.0 إلى 2.5 لتر نظرا لتوفر خيارين منها، أما ليفانتي فمحركها بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج يولد قوة 330 حصانا وعزم دوران أقصى 500 نيوتن.متر، كما تزود مازيراتي سيارتها بمحرك آخر بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج بقوة 430 حصانا و580 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ولفت هذا التعديل المبتكر وسائل الإعلام التي تحدثت عن براعة اللمسات التي تمكن من استغلال لمحات من التشابه بين الطرازين لينتج في النهاية هذه السيارة إيطالية المظهر ويابانية الجوهر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»