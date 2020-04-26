شاهد تحول سيارة مازدا إلى مازيرتي

حاز شاب صيني إعجاب محبي السيارات بعدما تمكن من صنع سيارة فارهة المظهر بطريقة مبتكرة وذكية وبأقل التكاليف.

واستطاع الشاب الصيني من تحويل سيارة مازدا CX-4 من فئة كروس أوفر مدمجة إلى سيارة مازيراتي ليفانتي الفاخرة والتي تعتبر واحدة من أجل المركبات.

ونجح الشاب الصيني في تحويل سيارته إلى مازيراتي ليفانتي التي يبدأ سعرها من نصف مليون ريال سعودي رغم أن السيارة الحقيقية تقل عن هذا المبلغ بكثير.

واعترف الشاب الصيني بأنه نفذ هذه الخدعة رغبة منه في اقتناء سيارة مازيراتي ليفانتي ولكن سعرها الباهظ حرمه من تحقيق حلمه، ولذلك قرر بأن يبتكر هذه الحيلة.

ولمعرفة الفارق الكبير بين سيارتي مازدا CX-4 ومازيراتي ليفانتي، فالأولى محركها تتراوح سعته من 2.0 إلى 2.5 لتر نظرا لتوفر خيارين منها، أما ليفانتي فمحركها بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج يولد قوة 330 حصانا وعزم دوران أقصى 500 نيوتن.متر، كما تزود مازيراتي سيارتها بمحرك آخر بسعة 3.0 لتر مع تيربو مزدوج بقوة 430 حصانا و580 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ولفت هذا التعديل المبتكر وسائل الإعلام التي تحدثت عن براعة اللمسات التي تمكن من استغلال لمحات من التشابه بين الطرازين لينتج في النهاية هذه السيارة إيطالية المظهر ويابانية الجوهر.

هذا المحتوى من تيربو العرب