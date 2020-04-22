«أستون مارتن» تواجه كرونا بالمعدات الطبية

انضمت الشركة العريقة لصناعة السيارات «أستون مارتن» إلى باقي شركات السيارات التي تحاول التعايش ومحاربة فيروس كورونا العالمي.

وجاء هذا الانضمام من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية إلى موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين يحاربون كورونا في الصفوف الأمامية الأولى.

وبدأت أستون مارتن بالفعل في تطوير وصناعة أجهزة وقاية للتنفس، إلى جانب أقنعة وأردية حماية جديدة لأبطال هذه الحرب.

وتعاونت أستون مارتن في تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الشهيرة ملتيماتيك، من أجل دعم مركز تكنولوجيا التصنيع (MTC) لتوفير جهاز حماية للتنفس.

يذكر أن عمليات تركيب ونزع أنابيب التنفس لمصابي الفيروس اللعين كوفيد-19 من أكثر الإجراءات الطبية خطورة.

وتنحصر هذه الخطورة على أفراد طاقم العناية المركزة، لذلك يسعى العالم لتعزيز الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ إجراءات توصيل أجهزة التنفس الجديدة.

وإلى جانب ما سبق، تعمل الشركة البريطانية العريقة على أجهزتها المذهلة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من أجل توفير 150 قناعا واقيا بشكل أسبوعي.

هذا المحتوى من تيربو العرب