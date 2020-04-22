«أستون مارتن» تواجه كرونا بالمعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:48 مساء

انضمت الشركة العريقة لصناعة السيارات «أستون مارتن» إلى باقي شركات السيارات التي تحاول التعايش ومحاربة فيروس كورونا العالمي.

وجاء هذا الانضمام من خلال تقديم معدات الحماية الشخصية إلى موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين يحاربون كورونا في الصفوف الأمامية الأولى.

وبدأت أستون مارتن بالفعل في تطوير وصناعة أجهزة وقاية للتنفس، إلى جانب أقنعة وأردية حماية جديدة لأبطال هذه الحرب.

وتعاونت أستون مارتن في تنفيذ هذا المشروع مع الشركة الشهيرة ملتيماتيك، من أجل دعم مركز تكنولوجيا التصنيع (MTC) لتوفير جهاز حماية للتنفس.

يذكر أن عمليات تركيب ونزع أنابيب التنفس لمصابي الفيروس اللعين كوفيد-19 من أكثر الإجراءات الطبية خطورة.

وتنحصر هذه الخطورة على أفراد طاقم العناية المركزة، لذلك يسعى العالم لتعزيز الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ إجراءات توصيل أجهزة التنفس الجديدة.

وإلى جانب ما سبق، تعمل الشركة البريطانية العريقة على أجهزتها المذهلة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من أجل توفير 150 قناعا واقيا بشكل أسبوعي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة
ليبيا
القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»