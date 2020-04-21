إلى أي عطل تشير هذه العلامة في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 02:10 مساء

يحتوى تابلوه السيارة على العديد من العلامات التحذيرية الهامة ومعرفة معناها للحفاظ على سيارتك وسلامتك.

تأتي السيارات الحديثة مزودة بمستشعرات خاصة مثبتة في عجلات السيارة الأربع، وهذا لقياس مستوى ضغط الإطارات بشكل مستمر والتأكد من حصولها على ضغط الهواء الأنسب للسيارة.

حيث يساهم ضغط الهواء الصحيح في تقديم تجربة قيادة سلسة ومريحة حسب الإرشادات التي صممت السيارة لتسير عليها، ولكن انخفاض (أو ارتفاع) ضغط الهواء عن المستوى المطلوب قد يؤثر على أداء السيارة، بل وحتى على سلامة السائق عند القيادة بسرعات عالية. بالإضافة إلى أن ضغط الإطارات المثالي يؤدي إلى تقديم السيارة لأعلى كفاءة استهلاك للوقود وفقا لموقع «القيادي».

وبما أن السيارات تتمتع بعدد لا يحصى من اللمبات على شاشة العدادات (التابلون) أمام السائق، والتي بدورها تحذرك من أي خلل في السيارة؛ حيث إنه لكل عطل أو خلل، توجد لمبة محددة، هي لمبة حساس ضغط الإطارات (TPMS).

حيث تُضيء اللمبة عندما يكون هناك خلل في ضغط أحد الإطارات، وبالتالي يجب تفقد ضغط الهواء في الإطارات الـ4 وضبطها لتصبح على المستوى المطلوب (يمكنك التأكد من المستوى الذي ينصح به من خلال دليل السيارة). لكن في حال كان ضغط الإطارات سليمًا، فقد يكون الحساس ذاته قد تعطل ويحتاج إلى تغيير.

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