تعرف على سعر السيارة الكهربائية الصينية ذات الشاشة العملاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 09:59 صباحا

كشفت إحدى شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين النسخة القادمة متعددة الاستخدامات «إم بايت»، التي تحتوي على شاشة عرض داخلية كبيرة بجنون.

وتستعد هذه السيارة للانطلاق على الطرقات، بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وستعرف باسم «إم بايت».

وستحمل السيارة الكهربائية الجديدة بطارية بقوة 71 كيلو وات، تدفع السيارة للسير مسافة 250 ميلًا في شحنة البطارية الواحدة، مع شاحن سريع للغاية يستطيع رفع طاقة البطارية إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

كما عرضت الشركة نسخة أعلى ببطارية تصل قوتها إلى 95 كيلو وات، تستطيع السير لمسافة 325 ميلًا في شحنة البطارية الواحدة.

السيارة الكهربائية الجديدة التي تحمل اسم «إم بايت» تعتمد على نظام دفع رباعي للإطارات، وتم تزويدها ببطارية قوية تدفعها على الطرقات لمسافة تتراوح بين 430 و550 كيو مترًا في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية.

وتستعد السيارة «إم بايت» لتكون إحدى موديلات الشركة الصينية «بايتون» للعام 2021، وستكون سوق السيارات الأولى التي ستستقبل السيارة هي سوق الولايات المتحدة الأميركية، وستصدر بسعر يبدأ من 45 ألف دولار.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة
ليبيا
العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيلة سهلة لمضاعفة فوائد اللوز