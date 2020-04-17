تعرف على سعر السيارة الكهربائية الصينية ذات الشاشة العملاقة

كشفت إحدى شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين النسخة القادمة متعددة الاستخدامات «إم بايت»، التي تحتوي على شاشة عرض داخلية كبيرة بجنون.

وتستعد هذه السيارة للانطلاق على الطرقات، بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وستعرف باسم «إم بايت».

وستحمل السيارة الكهربائية الجديدة بطارية بقوة 71 كيلو وات، تدفع السيارة للسير مسافة 250 ميلًا في شحنة البطارية الواحدة، مع شاحن سريع للغاية يستطيع رفع طاقة البطارية إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

كما عرضت الشركة نسخة أعلى ببطارية تصل قوتها إلى 95 كيلو وات، تستطيع السير لمسافة 325 ميلًا في شحنة البطارية الواحدة.

السيارة الكهربائية الجديدة التي تحمل اسم «إم بايت» تعتمد على نظام دفع رباعي للإطارات، وتم تزويدها ببطارية قوية تدفعها على الطرقات لمسافة تتراوح بين 430 و550 كيو مترًا في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية.

وتستعد السيارة «إم بايت» لتكون إحدى موديلات الشركة الصينية «بايتون» للعام 2021، وستكون سوق السيارات الأولى التي ستستقبل السيارة هي سوق الولايات المتحدة الأميركية، وستصدر بسعر يبدأ من 45 ألف دولار.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»