جديد نيسان قشقاي 2021

تعتبر نيسان قشقاي الكروس أوفر ذات الشعبية والقبول الواسع، وستطرح نيسان موديلا جديدا بدلاً من الموجود حاليًا.

حيث أعلنت نيسان بالفعل عن وجود جيل جديد من المقرر أن يصدر بحلول منتصف العام 2021 على أقصى تقدير بالأسواق، ولكن الرسامين لدى موتور ون لن يستطيعوا الانتظار حتى ذلك الوقت، فقاموا بعمل تصميم تخيلي لقشقاي 2021، والتصميم مستوحى من IMQ الاختبارية التي أطلقتها الشركة اليابانية العام الماضي، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما عن المحرك، فمن المتوقع أن نرى الكروس أوفر المدمجة مع محرك بنزين ومحرك هجين، في حين أن النسخة الكهربائية بالكامل ليست مدرجة على جدول أعمال هذا الجيل.