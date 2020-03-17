«BYD» تساهم في مكافحة كورونا

قررت شركة BYD الصينية للسيارات المساهمة في محاربة فيروس كورونا، بإنتاج أقنعة الوجه اللازمة للحماية من انتشار هذا الوباء.

وستركز الشركة الصينية طاقتها في إنتاج الأقنعة الوقائية للوجه لإصدار نحو 5 ملايين قناع يوميًّا.

وتعتبر شركة BYD بهذا الرقم الضخم من الإنتاج هي أكبر قوة مصنعة لأقنعة الوجه في العالم.

ولن تركز الشركة الصينية على تصنيع الأقنعة فقط، بل تنتج يوميًّا 300 ألف زجاجة مطهر لتعقيم الأيدي والذي يعد من أهم وسائل مكافحة الإصابة بفيروس كورونا أيضًا.

وتعتبر شركة بي واي دي الصينية مكافحة انتشار فيروس كورونا بمثابة واجب وأولية خلال الفترة الحالية حتى السيطرة على هذا المرض.

كما توزع الشركة مع بطاريات السيارات الكهربائية التي تنتجها أقنعة ومطهرات لعمالها أيضًا حتى تقلل من إمكانية إصابتهم بالفيروس.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة أكثر من 141 ألف حالة حول العالم.

وأثر فيروس كورونا على صناعة السيارات بشكل كبير وأدى إلى إغلاق عدد كبير مصانع السيارات.

وتأثرت مبيعات الشركات في الأسواق العالمية لتتكبد خسائر مهولة مقارنة بالربع السنوي الأول للعام الماضي.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في إلغاء معارض بكين وجنيف ونيويورك الدولية للسيارات وربما تتواصل الإلغاءات حتى السيطرة على هذا الوباء القاتل.

هذا المحتوى من تيربو العرب