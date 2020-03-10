ماذا تفعل عند تزويد السيارة بوقود خاطئ؟

يقع بعض قائدي السيارات في خطأ شائع، حينما يقوم بتزويد خزان السيارة بنوعية من الوقود الخاطئ، فنرى البعض يضع البنزين بدلًا عن الديزل، أو الديزل بدلًا عن البنزين، وهو ما يضرب محرك السيارة في مقتل، وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة تصل إلى تعطل المحرك بالكامل.

وفي هذا السياق، تحدث أحد خبراء عالم السيارات مع كبرى الصحف العالمية المتخصصة في أخبار عالم المحركات، ووجه عدة نصائح في حالة تزويد خزان السيارة بالوقود الخاطئ، سنستعرضها خلال السطور القليلة التالية.

الخطوة الأولى

لا تفكر حتى في تشغيل المحرك، وحتى أن صادف تشغيله قبل إدراك الخطأ، قم بإيقافه على الفور، فتشغيل المحرك سيضرب مضخات الوقود أولًا ومن ثم باقي أجزاء المحرك.

الخطوة الثانية

لا تحرك السيارة، وقم بنقلها فورًا على إحدى شاحنات نقل السيارات إلى مهندس سيارات متخصص أو أحد مراكز الصيانة المعتمدة مثل توكيل الشركة التابع لها سيارتك، لكي يقوم بإفراغ خزان الوقود وتنظيفه.

الخطوة الثالثة والأخيرة

قم بملء خزان السيارة بالوقود الصحيح، بعد التأكد من إفراغ الخزان من الوقود الخاطئ تمامًا، ومن ثم يمكنك العودة وممارسة قيادة سيارتك بشكل طبيعي.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»