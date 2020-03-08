معرض فرانكفورت ينتقل إلى ميونيخ

كشف منظمو معرض فرانكفورت الدولي للسيارات انتقال المعرض إلى مدينة ميونيخ بداية من العام المقبل.

لذا فإن اسم المعرض أصبح «معرض ميونخ الدولي للسيارات»، وذلك بعد أن أصبحت شركات السيارات ترى المعرض غير جذاب على الإطلاق، وهو ما جعلهم يدرسون نقله إلى مدينة ألمانية جديدة، ووقع الاختيار على مدينة ميونيخ تحديدًا دون المدن الأخرى المرشحة، التي تشمل برلين، كولن، هامبورغ، هانوفر، وأخيرًا شتوتغارت وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

بدورها هنأت «بي إم دبليو» منظمي المعرض على اختيارهم كون ميونيخ مقر الشركة البافارية العريقة.

هذا التغيير جاء بعد الانخفاض الكبير في عدد زوار المعرض، الذي وصل إلى 30% ليبلغ إجمالي الزوار العام الماضي 560 ألفًا فقط.

