بالصور: تعرف على سوزوكي سويفت ديزاير 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 01:25 مساء

طرحت سوزوكي موديل سويفت ديزاير موديل 2020 من فئة السيدان في الأسواق ونرصد لك أهم مميزات السيارة ومواصفاتها وكذلك سعرها.

تمتلك «سوزوكي سويفت ديزاير» محركا مكونا من أربع أسطوانات سعته 1.2 لتر وقوته 85 حصانا مع عزم أقصى للدوران يبلغ 112 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات.

فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم، وتصل السيارة لسرعة 100 كم من السكون في غضون 12.9 ثانية.

زودت شركة سوزوكي موديل سويفت ديزاير 2020 بمواصفات قياسية في وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية وكذلك الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مع حساسات ركن خلفية أيضا.

وأضافت الشركة أيضا مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية مع، طوق إطارات رياضي 17 بوصة، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك.

وتأمل شركة سوزوكي أن تزيد مبيعاتها من موديل سويفت ديزاير في عام 2020 عن العام الماضي الذي اقتصر على 47 نسخة بحسب إحصائية مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ويبدأ سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2020 في الأسواق من 13.9 ألف دولار.

هذا المحتور من تيربو العرب

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