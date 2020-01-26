تعرف على مميزات هيونداي سنتافي 2021

رصدت صور تجسسية سيارة هيونداي سنتافي بالتحديثات الجديدة، والتي تكشف عن تصميم أقرب لباليسيد.

مجموعة هيونداي تخطط لزيادة عدد الموديلات الكهربائية والهجينة في مجالها من 24 موديلا في 2019 إلى 44 موديلا بحلول 2025، مع طرح نسخ هجينة لأنجح موديلات الـSUV لها مثل كيا سورينتو وهيونداي توسون وهيونداي سنتافي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

سنتافي سيارة مهمة لكونها تمثل نصف مبيعات الـSUV لهيونداي، وستنطلق بعدد واسع من مولدات الطاقة التي ستشمل بطبيعة الحال محركات بترول وديزل، مع زيادة قاعدة العجلات وحجم الجسد بشكل عام لتكون أقرب لباليسيد.

