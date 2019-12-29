أغلى طراز من بي إم دبليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 02:47 مساء

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات بي إم دبليو عن طراز جديد بنسخة فريدة، وأكدت أنها لن تصدر منه نسخ إنتاجية سوى 8 سيارات فقط ستكون جاهزة للبيع.

ونشرت عدة تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات الصور الأولى للنسخة الخاصة من بي إم دبليو التي ستعرف باسم «أوف 88»، والتي تندرج تحت قائمة فئة «M8 Competition Gran Coupe»، التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري 2019.

وكشفت التقارير أن طراز «أوف 88» الجديد سيصدر إلى الأسواق بسعر يصل إلى 230 ألف دولار أميركي، وبالنظر إلى تاريخ أسعار الشركة الألمانية، سنجد أن هذه السيارة هي الأغلى في تاريخ شركة بي إم دبليو.

كما أوضحت التقارير أن هناك عددا محدودا من أسواق الدول سيستقبل هذا الطراز المذهل، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبالطبع في السوق المحلية الألمانية للشركة، وتكتمت على أسرار المحرك وتفاصيل التصميم.

يذكر أن بهذه الكلفة، تخطى هذا الطراز العديد من الموديلات الأخرى الفارهة والخارقة، وأبرزها طراز M5 Competition الذي يصل سعره إلى 110 آلاف دولار، وطراز M760i xDrive الذي يصل سعره إلى 157 ألف دولار، وطراز i8 Roadster الذي يصل سعره إلى 163 ألف دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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