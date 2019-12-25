صور تجسسية لأيقونة «جاكوار» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 01:41 مساء

رصد مصورون تجسسيون صورا لـ«جاكوار F-Pace» التي تعمل الشركة على التحديثات الجديدة لها.

تحل سيارات الاختبارات تمويهات كثيفة تغطي كل أجزاء السيارة وحتى مخارج العادم. مع ذلك يمكن توقع أن تحصل السيارة على واجهة أمامية محسنة، تشمل مصابيح LED حديثة، ويتوقع أيضا أن تأتي السيارة بمجموعة كاملة من أنظمة السلامة النشطة وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

من حيث المحركات يشاع أن السيارة ستحصل على محركات هجينة تشمل محرك بنزين جديد سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي، وستأتي المحركات بأداء 395 حصانا و550 نيوتن-متر. وتتناقل المصادر شائعات عن محرك ديزل هجين أيضا.

لن تصل جاكوار «F-Pace» المحدثة قبل معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس 2020.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة رياضية جديدة من «تويوتا»