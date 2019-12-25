صور تجسسية لأيقونة «جاكوار» الجديدة

رصد مصورون تجسسيون صورا لـ«جاكوار F-Pace» التي تعمل الشركة على التحديثات الجديدة لها.

تحل سيارات الاختبارات تمويهات كثيفة تغطي كل أجزاء السيارة وحتى مخارج العادم. مع ذلك يمكن توقع أن تحصل السيارة على واجهة أمامية محسنة، تشمل مصابيح LED حديثة، ويتوقع أيضا أن تأتي السيارة بمجموعة كاملة من أنظمة السلامة النشطة وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

من حيث المحركات يشاع أن السيارة ستحصل على محركات هجينة تشمل محرك بنزين جديد سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي، وستأتي المحركات بأداء 395 حصانا و550 نيوتن-متر. وتتناقل المصادر شائعات عن محرك ديزل هجين أيضا.

لن تصل جاكوار «F-Pace» المحدثة قبل معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس 2020.

