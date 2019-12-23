هل إحماء السيارة قبل قيادتها ضروري؟

كثير من السائقين يقومون بعملية إحماء لسياراتهم قبل الخروج بها بفترة، وذلك بدعوى تشغيل أمثل للمحرك، خصوصًا في فصل الشتاء.

وهذا الأمر يعتبر من الأخطاء الشائعة، خصوصًا إذا كنت تمتلك سيارة مزودة بمحرك حديث، فهو لا يحتاج لأكثر من بضع ثوانٍ من الإحماء قبل البدء بالقيادة الآمنة فورًا.

وكذلك هذا الأمر ليس فقط في الصيف، بل في الشتاء أيضًا لا توجد ضرورة لإحماء السيارة، وفق «سياراتي».

وأفضل طريقة لإحماء السيارة هي القيام بقيادتها، حيث إن هذا الأمر يقوم بتحمية المحول الحفاز والأجزاء الميكانيكية الأخرى في سيارتك، إضافة إلى المحرك.

كذلك ففي حال كنت تقوم بإحماء السيارة لمدة تزيد على 15 ثانية، فسيكون عليك أن تقوم بإيقاف تشغيل المحرك، حيث إن الشيء الوحيد الذي تقوم بفعله هو هدر الوقود والمال.