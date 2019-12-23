هل إحماء السيارة قبل قيادتها ضروري؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 01:35 مساء

كثير من السائقين يقومون بعملية إحماء لسياراتهم قبل الخروج بها بفترة، وذلك بدعوى تشغيل أمثل للمحرك، خصوصًا في فصل الشتاء.

وهذا الأمر يعتبر من الأخطاء الشائعة، خصوصًا إذا كنت تمتلك سيارة مزودة بمحرك حديث، فهو لا يحتاج لأكثر من بضع ثوانٍ من الإحماء قبل البدء بالقيادة الآمنة فورًا.

وكذلك هذا الأمر ليس فقط في الصيف، بل في الشتاء أيضًا لا توجد ضرورة لإحماء السيارة، وفق «سياراتي».

وأفضل طريقة لإحماء السيارة هي القيام بقيادتها، حيث إن هذا الأمر يقوم بتحمية المحول الحفاز والأجزاء الميكانيكية الأخرى في سيارتك، إضافة إلى المحرك.

كذلك ففي حال كنت تقوم بإحماء السيارة لمدة تزيد على 15 ثانية، فسيكون عليك أن تقوم بإيقاف تشغيل المحرك، حيث إن الشيء الوحيد الذي تقوم بفعله هو هدر الوقود والمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة