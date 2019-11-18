عالم سيارات محمد صلاح

بمجهود كبير ومثابرة وعزيمة، صعد نجم محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى سماء مشاهير عالم كرة القدم، ليصبح اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما واحداً من أفضل لاعبي العالم.

وهنا سنستعرض جانبا آخر من حياة لاعب ليفربول، الجانب الذي يعشق السيارات وعدة طرازات مختلفة.

طراز GLE

واحدة من طرازات الشركة الألمانية العريقة في عالم صناعة السيارات الفاخرة والقوية مرسيدس، والتي يصل سعرها إلى 110 آلاف دولار، وتحمل محركا من فئة V6 مزدوج التيربو بسعة تصل إلى 3.0 لتر ويستطيع توليد قوة بمقدار 362 حصاناً وعزم دوران مقداره 520 نيوتن لكل متر.

لامبورغيني أفنتادور

واحدة من الطرازات الخارقة من الصانع الإيطالي العريق لامبورغيني، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 400 ألف دولار.

طراز كامري

شوهد النجم المصري محمد صلاح أكثر من مرة داخل قمرة قيادة طراز كامري الشهير من الشركة اليابانية لصناعة السيارات تويوتا، بسرعة قصوى تصل إلى 111 ميلاً في الساعة.

طراز Q7

إلى جانب هذه الطرازات سنجد السيارة «Q7» من الشركة الألمانية أودي، والتي حصل عليها صلاح بعد التألق الكبير في مباراة روما في دوري أبطال أوروبا، ويصل سعرها إلى 54 ألف جنيه إسترليني.

بنتلي كونتيننتال جي تي

واحدة من أفضل السيارات الفاخرة في العالم، والتي يصل سعرها إلى حوالي 205 آلاف دولار، وتعتمد على نفس محرك شقيقتها الكوبيه بنتلي كونتيننتال GT، فجاءت بمحرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 626 حصانا مع 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بجير أوتوماتيك من 8 سرعات ثنائي الكلتش، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 333 كم/س.

هذا المحتوى من تيربو العرب