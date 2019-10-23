«مازدا 3» على قائمة أكثر السيارات مبيعا

بفضل التعديلات التي أجرتها الشركة، تواصل سيارات «مازدا 3» (Mazda 3) تحقيق مبيعات ممتازة للغاية، ما يجعلها واحدة من الأكثر مبيعا حول العالم، حسب تقارير شركات متخصصة في هذا الشأن.

ومن أبزر مميزات سيارات «مازدا 3» التي طرحت في الأسواق العام الجاري هو هياكلها الأنيقة والانسيابية، التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارات على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، إضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا.

وزودت هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.

وتأتي «مازدا 3» المخصصة لأسواق الشرق الأوسط بعدة نماذج: نموذج بمحرك 1.6 ليتر بعزم 105 أحصنة، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، ونموذج بمحرك ذي 4 أسطوانات وعزم 155 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ما يسمح للمركبة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.