«مازدا 3» على قائمة أكثر السيارات مبيعا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:57 صباحا

بفضل التعديلات التي أجرتها الشركة، تواصل سيارات «مازدا 3» (Mazda 3) تحقيق مبيعات ممتازة للغاية، ما يجعلها واحدة من الأكثر مبيعا حول العالم، حسب تقارير شركات متخصصة في هذا الشأن.

ومن أبزر مميزات سيارات «مازدا 3» التي طرحت في الأسواق العام الجاري هو هياكلها الأنيقة والانسيابية، التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارات على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، إضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا.

وزودت هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.

وتأتي «مازدا 3» المخصصة لأسواق الشرق الأوسط بعدة نماذج: نموذج بمحرك 1.6 ليتر بعزم 105 أحصنة، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، ونموذج بمحرك ذي 4 أسطوانات وعزم 155 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ما يسمح للمركبة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز