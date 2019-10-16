تعرف على سعر أيقونة بورش الجديدة «تايكان S4»

قامت عملاقة السيارات بورش بإضافة نسخة جديدة لـ تايكان مع تدشين S4، وهي أسفل تيربو وتيربو S في المجال، بقوة تصل إلى 530 حصانا مع إمكانية شراء حزمة أداء خاصة للبطارية لرفعها إلى 571 حصانا، مما يجعلها أكبر بـ100 حصان من تيربو و187 حصانا من تيربو S الأعلى في المجال.

تايكان S4 الجديدة حصلت على بطاريات 79.2 كيلو وات\س بمجال 405 كيلومترات، والذي يرتفع إلى 462 كيلو مترا مع شراء الحزمة الاختيارية المذكورة بالأعلى، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.0 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وتعتمد السيارة على موتورين كهربائيين ونظام دفع رباعي، مع تميزها عن تيربو وتيربو S بجنوط 19 إنشا ايروديناميكي ومكابح حمراء ومشتت هواء أسود خلفي.

الداخلية تظل كما هي بلوحة عدادات رقمية منحنية وشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.9 إنش وجلود للمقاعد التي يمكن ضبطها كهربائياً بـ8 وضعيات مختلفة.

ويبدأ سعر بورش تايكان S4 من 103.800 دولار مع فتح باب الطلبيات عليها وبدء التوصيل في يناير.

