تعرف على أسعار كاديلاك CT4 2020

كشفت كاديلاك عن أسعار سيارتها CT4 موديل 2020، وستبدأ الأسعار من 33.900 دولار.

سيارة كاديلاك CT4 ستأتي بعدة فئات مثل Luxury و Premium وسبورت، وستتوافر بمواصفات جديدة مثل إضاءة LED للداخلية وأنظمة سلامة متعددة مثل التحذير المبكر من الاصطدام والمساعدة على الوقوف الخلفي، أما فئة سبورت ستزود بمكابح بريمبو ومقاعد رياضية، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

ميكانيكيا تعتمد كاديلاك CT4 على محرك تيربو 2 لتر بـ4 سلندرات بقوة 237 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، مع توفر خيار محرك 2.7 لتر تيربو بقوة 309 أحصنة وعزم دوران 427 نيوتن.متر لفئة Premium، بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.

