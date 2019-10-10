بالفيديو: «بي إم دبليو» تكشف عن منافسة «Panamera» من بورش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 12:52 مساء
كشفت شركة «بي إم دبليو» أخيرًا عن سيارة «M8 Gran Coupe» الرياضية الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «بي إم دبليو» أخيرا عن سيارة «M8 Gran Coupe» الرياضية الجديدة، التي صنفها الخبراء بالمنافس الأقوى لسيارات «Panamera» الشهيرة التي تنتجها «بورش».

وحصلت هذه السيارة على محرك توربيني جبار، بثمانية أسطوانات وسعة 4.4 لتر وعزم 600 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ليتمكنا معا من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية، أي أفضل بمعدل 0.2 ثانية من تسارع سيارات «Panamera Turbo S E-Hybrid» الجديدة.

وزودت «بي إم دبليو» هذه المركبة بفرامل رياضية، تضم أقراصا مثقوبة ومصنوعة من خلائط معدنية خاصة تمنع ارتفاع حرارتها خلال السرعات العالية، إضافة لنظام يمنع انزلاقها على المنعطفات، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنشا.

أما قمرة M8 الجديدة فتزينت بعناصر من الجلد والكروم، وحصلت على مقاعد رياضية، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان تعملان باللمس، ومقود رياضي، وزودت بنظام مولتيميديا يمكن الشاشات وأنظمة الصوت من الاتصال مع أجهزة وهواتف «أندرويد» وiOS الذكية.

وتوجد نسخ «M» معدلة من هذه السيارة، مزودة بمحركات بعزم 625 حصانا، قادرة على الوصول بها إلى سرعة 305 كلم/ساعة.

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