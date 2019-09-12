«رولز رويس» تطلق سيارة تحاكي نجوم سماء روسيا

السيارة الجديدة متوقع أن يصل سعرها إلى 550 ألف دولار (أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركة «رولز رويس» البريطانية إقامة حفل تقديم لسيارتها الجديدة في موسكو، وذلك بمناسبة احتفال سكانها بذكرى مرور 872 عاما على تأسيس عاصمتهم، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وتكشف الشركة في حفل التقديم نسخة خاصة لكوبي Wraith. وأطلقت على مجموعة السيارات الجديدة تسمية Black & Bright. وتقوم تلك المجموعة التي تضم ثلاث سيارات فقط على منصة Black Badge، حيث تستخدم المواد التركيبية والكروم القاتم، فضلا عن عجلات غير عادية ورمز «روح النشوة» المحفور على غطاء المحرك.

لكن الميزة الرئيسية للسيارات التي تكشف في حفل التقديم هي أضواء «ليد» تم تركيبها في سقف صالون السيارة لتحاكي نجوم السماء التي تظهر ليلا فوق موسكو. ويزين السيارة كذلك رمز «لانهاية» بعبارة «خاصة لـ Rolls-Royce Motor Cars Moscow».

وتمتلك النسخ الثلاث المعروضة كلها السقف الأسود وهي خضراء وحمراء وبرتقالية اللون. وقال منظمو حفل التقديم، الذي يقام في وسط موسكو، إن كل ذلك يرمز إلى سحر موسكو الليلية.

وتوقع ناطق باسم شركة «رولز رويس» أن تباع النسخ الثلاث النادرة المذكورة في حفل التقديم بسعر لا يقل عن 35 مليون روبل، ما يعادل نحو 550 ألف دولار.