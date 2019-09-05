«لادا» تطور سيارتها رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 01:21 مساء
رفضت إدارة الشركة ذكر موعد إطلاق أول موديل من رباعية الدفع الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت صحيفة «لادا أونلاين» الروسية أن شركة «أوتوفاز» قررت تجديد السيارة رباعية الدفع «لادا 4*4» الكلاسيكية. ويتوقع أن تنطلق عملية تجميع «لادا 4*4» المطورة، حسب الصحيفة، نهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن صالون رباعية الدفع سيحصل على لوحة عدادات جديدة. وسيتغير لون الأجهزة الموزعة فيها. كما سيتغير شكل الكراسي الأمامية والخلفية وسقف السيارة، وفق «روسيا اليوم».

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها شركة «أوتوفاز» في سبيل تجديد رباعية الدفع القديمة، فإن عشاق «لادا نيفا» ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق جيل جديد من السيارة.

وشهد معرض موسكو للسيارات، العام الماضي، الكشف عن رباعية الدفع الاختبارية «Lada 4x4 Vision» للجيل الجديد، حيث نصبت السيارة على منصة «داستر» التابعة لشركة «رينو - نيسان». وأشارت إدارة «أوتوفاز» آنذاك إلى سعيها إلى الاحتفاظ بكل مميزات رباعية الدفع «لادا نيفا» الكلاسيكية مع التركيز على التحديث المبدئي للسيارة.

بينما رفضت إدارة الشركة ذكر موعد إطلاق أول موديل من رباعية الدفع الجديدة.

رفضت إدارة الشركة ذكر موعد إطلاق أول موديل من رباعية الدفع الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
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