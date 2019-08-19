بالفيديو : أغلى سيارة رياضية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 04:28 مساء

 

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا مثيرا تكشف فيه تسريبات من داخل الشركة العريقة لصناعة السيارات الخارقة «بوغاتي».

حيث أوضح التقرير أن الشركة الفرنسية عازمة على إطلاق التصميم الأولي للسيارة خلال أيام في حفل كبير في فندق كونكورد ديليجانس في مونتري في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وستقوم شركة بوغاتي بالكشف عن الرسومات التصميم مع الإعلان عن إطلاقها رسميا في خلال عام 2021، وستعرف باسم «بوغاتي لافواتير نوار».

وأفاد التقرير البريطاني أن السيارة بوغاتي لافواتير نوار زودت بمحرك هائل من طراز W16 القوي، بسرعة قصوى متوقعة تصل إلى 450 كيلو مترا في الساعة.

كما ذكرت التسريبات أن السيارة تم بيعها بالفعل بمبلغ خيالي وصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي، لمشتري لم يتم الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، وتؤكد بعض التقارير أن السيارة تم بيعها لأحد المشاهير، وبعض التقارير الأخرى أكدت أن السيارة أصبحت بين أيدي النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو الذي يعشق طراز البوغاتي العريق.

كما ذكر أيضا أن السيارة ذهبت إلى الملاكم عاشق السيارات «مايويذر»، الذي يشتهر باستعراض عضلات ثروته الفاحشة بامتلاك أسطول سيارات فاخرة.

لا توجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن، خاصة مع هذا التضارب الكبير في هوية المالك، وسننتظر الإعلان عن السيارة ومالكها النجم المجهول في حفل فريد من نوعه بسعر تذكرة يصل إلى 450 دولارا.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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