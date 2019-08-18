5 طرق لتفادي خطر المطبات الصناعية

تعتبر المطبات الصناعية إحدى طرق الأمن والسلامة على الطرقات، خاصة أنها تخضع عند الإنشاء لقوانين مهمة، مثل المكان، الارتفاع، ودرجة ميل وانحدار المطب، إلى جانب أهمية وجود قبل المطب لجذب انتباه السائق، لكي يخفف من سرعته، ولكن في بعض الدول تعتبر المطبات سلاحًا ذا حدين، ومن أحد أسباب الحوادث وإلحاق الضرر بالسيارات، إليك الطريقة الكاملة لتفادي الوقوع في فخ المطبات.

اتباع الإشارات واللافتات التحذيرية:

- يجب على القائد الانتباه للإشارات التحذيرية والتنبيهية لتوخي الحذر، كما أنها تساعده على معرفة أماكن وجود المطبات خاصة إن كان يقود بهذه الطريق لأول مرة

تشغيل أضواء الانتظار:

- إحدى الطرق لتفادي الحوادث بسبب المطبات هي تشغيل أضواء الانتظار في السيارة، التي تشير للسيارة التي تأتي خلفك أن هناك عائقًا أمامك، ليقلل سرعته هو الآخر تدريجيًّا، منعاً للارتطام المفاجئ على سرعة.

ربط حزام الأمان:

- يعتبر حزام الأمان من أهم وأقوى سبل الوقاية والحماية داخل المركبة، كما أنه مهم جدًّا عند المطبات؛ لأنها قد تتسبب بحركات قوية للقائد أو الراكب، وربط حزام الأمان يقلل من خطر التحركات هذه.

الضغط الخفيف على المكابح:

- يجب على القائد استخدام المكابح قبل المطبات بمسافات للتقليل من سرعة السيارة، كي لا يصطدم أو يتسبب بتلف المركبة، أما الضغط على مكابح المركبة عند اكتشاف مطب صناعي مفاجئ سيعود بخطر على القائد، ويفضل في هذه الحالة التمسك بالمقود مع الحرص على عدم انحراف المركبة يمين أو يسار.

تخطى المطب بشكل شبه عرضي:

- من المعروف أن السيارات القريبة من الأرض من أكثر الأنواع عرضة لخطر المطبات الصناعية، لذا يجب على القائد عند مواجهتها أن يقوم بـ«مناورة»، ويقصد بها تخطي المطب بشكل شبه عرضي، بحيث يتم طلوع المطب بالكفرين الأمامين، ومن ثم إدارة المقود بنصف دائرة حتى أن يصبح الكفران الخلفان كذلك فوق المطب، وبهذه الطريقة تضمن سلامة السيارة من الاحتكاك.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».