احذر هذه التصرفات تدمر ناقل الحركة

يفضل الكثير من سائقي السيارات استعمال ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسهولة القيادة خاصة في الزحام، لكن ما يعيب ناقل الحركة الأوتوماتيكي هو ارتفاع تكلفة صيانته، لذا يجب العناية به والمحافظة عليه، لكن بعض قادة السيارات يمارسون أفعالا خاطئة تسبب في حدوث مشاكل وسنتحدث عن أبرزها وفقا لموقع "متوراتي".

تغيير أوضاع ناقل الحركة دون التوقف

بعض السائقين عند ركن السيارة أو الإنطلاق بها يغير أوضاع ناقل الحركة من D إلى R أو العكس دون توقف السيارة بالكامل، وهو من الأفعال الخاطئة التي تضر علبة التروس وتعمل على تآكلها وسرعة تلفها، حيث يجب التوقف الكامل بالسيارة ثم يتم تغيير أوضاع ناقل الحركة.

هبوط المنحدرات على الوضع المحايد

يعتقد بعض السائقين أن هبوط المنحدرات على الوضع المحايد يساعد على خفض الوقود، في الواقع قد يخفض بنسبة ضئيلة جداً لكن في المقابل فإن خطورة هذا الفعل شديدة، لأنه يقلل من قدرة السائق على التحكم في السيارة، وهو ما يعني أنه في حالة وجود موقف طارئ، قد لا يتمكن السائق من المناورة بسيارته.

استخدام الوضع المحايد بصورة متكررة

أيضاً من أجل تخفيض استهلاك الوقود، يلجاً بعض السائقين إلى استغلال أي فرصة لتوقف السيارة ويغير وضع ناقل الحركة إلى الوضع المحايد، ثم عند التحرك يقوم بتغيير الوضع مرة أخرى للتحرك، ويكرر هذا الأمر كثيراً وهو ما يساعد على سرعة تلف علبة التروس.