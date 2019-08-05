تعرف على سيارة نيسان العائلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 12:50 مساء

أطلقت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات نيسان السيارة الأنيقة «سيلفي»، التي يتوقع لها خبراء ومحبو عالم السيارات مستقبلا جيدا جدا في سوق السيارات العائلية. النسخة الجديدة من «سيلفي» حملت مزيج العصرية وتاريخ تصميمات شركة نيسان، بانسيابية مذهلة، وبواجهة أمامية جديدة كليا، زودت بمواد من الكروم القيمة، ومصابيح قوية تعمل بتكنولوجيا الـLED، وتقنية توجيه أشعة الإضاءة من خلال مقود السيارة.

التصميم الداخلي:
من داخل قمرة القيادة، تحتوي السيارة نيسان سيلفي على مقاعد مغطاة بأفخم أنواع الجلود، مع أنظمة متطورة للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، بالإضافة إلى شاشة مالتيميديا تتصل بأنظمة الهواتف الذكية.

الأداء:
لم تصدر نيسان أي معلومات عن المحرك، لكن بعض التسريبات من داخل جدران الشركة اليابانية أكدت أن المحرك السيارة سيلفي سيكون بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، وسيتصل بناقل سرعة أوتوماتيكي من 7 سرعات. إلى جانب أجهزة حسية لرصد كل بيانات السيارة، وأخرى متصلة بكاميرات أمامية وخلفية لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة بها، ونظام مانع للانزلاق على المنعطفات والطرق المكسوة بالمياه أو الثلوج.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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