«نيسان باترول 2020» في صور توقعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 03:48 مساء

تستعد نيسان لطرح «باترول 2020» المحدثة الجديدة، لذا قام الرسامون لدى Kolesu.ru برسم صور توقعية دقيقة للسيارة.

وللوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك بحسب موقع «المتوراتي».

من الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً كما نرى مع بي ام دبليو.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.
أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.

نيسان ستدشن باترول 2020 الجديدة في 25 سبتمبر وقد وصلت السيارة بالفعل لمخازن السعودية استعداداً لطرحها الرسمي خلال أشهر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة «القلب المكسور» بالسرطان