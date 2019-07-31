5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة

يواجه قائد السيارة مشكلة رفض محرك السيارة الدوران أو التوقف المفاجئ للمحرك لذلك نقدم إليكم أكثر الأسباب شيوعا لهذه المشكلة تعرفوا عليها معنا لحماية السيارة ومحركها من التلف وذلك وفقا لموقع «السيارة».

- نفاد الوقود

نفاد وقود السيارة هو من أبسط الأسباب التي تمنع المحرك عن العمل، ويحدث نتيجة عدم تذكر السائق لآخر مرة قام بتزويد الوقود بها مع تلف عداد البنزين، أو أثناء السفر وعدم إدراكه محطة وقود للتزود.

- تلف الفيوز

تعمل الفيوزات على تلقي أي ارتفاع في التيار الكهربائي للسيارة، لحماية أجزاء السيارة من التلف، وفي حال احتراق الفيوز الخاص بتدوير المحرك، فلن يستطيع المحرك العمل.

- انسداد أو تلف فلتر الوقود

يعمل فلتر الوقود على تنقية الهواء الداخل للمحرك من أجل عملية الإحتراق الداخلي للوقود في المحرك، وحال انسداد الفلتر نتيجة تزايد الأوساخ والأتربة، فلن يستطيع إنجاز مهمته مما يسبب توقف المحرك.

- تلف البطارية

حال انتهاء العمر الافتراضي للبطارية، فلن توفر البوجيهات الكهرباء اللازمة لعملية إطلاق الشرارة لبداية عمل المحرك، كما أنه في بعض الأحيان يسبب إهمال صيانة البطارية تكون الأملاح والرطوبة على قطبي البطارية، مما يسبب طبقة عازلة لا تمكن التيار الكهربائي من المرور عبر البطارية إلى المحرك.

- تلف مولد الكهرباء «الدينامو»

يعمل الدينامو على إمداد البطارية بالطاقة، وفي حال تعطله فإن البطارية لا يمكن أن تقوم بوظيفتها والعمل على تشغيل السيارة.