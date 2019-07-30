صور تخيلية لسيارة جيب 2022

تنوي فيات كرايسلر قريباً إعادة طرازات واجونير وجراند واجونير إلى الحياة ليكونا أعلى طراز جراند شيروكي.

لم تكشف جيب عن تفاصيل طرازي واجونير وجراند واجونير، ولهذا قرر موقع Motort Trend تقديم صور تخيلية جديدة تكشف لنا عن تصميم الطرازين عند الكشف عنهما خلال عامين من الآن.

حسب الصور، تمتلك واجونير شكلا عاما شبيها للغاية بطراز جراند شيروكي، ولكنها ستعتمد منصة هيكل على الإطار لتتشارك بعض مكوناتها مع بيك اب رام 1500 بما يتضمن نظام تعليق خلفي مستقل بما يسمح بتوفير مساحة أكبر للركاب بالصف الثالث وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتظهر الصور التخيلية أيضاً وجود بعض اللمسات التصميمية المستوحاة من جيب جراند كوماندر ذات السبعة مقاعد المخصصة للسوق الصيني، حيث ستأتي واجونير وجراند واجونير أيضاً مع نسخ هايبرد ذات قابس مثل الكروس أوفر المباعة في الصين حصراً، ما أكدته مجموعة فيات كرايسلر بالفعل.

هذا وستتشارك جيب واجونير محركاتها مع رام 1500، ما يحتمل أن يعني محرك V6 Pentastar سعة 3.6 لتر أو محرك Hemi V8 مع خيار لنظام eTorque الهايبرد المحدود، ويمكن كذلك أن نرى الطرازين يحملان محرك ديزل من نوع V6 EcoDiesel سعة 3 لتر بقوة 260 حصان وعزم 650 نيوتن.متر.

