سيارة «Venue» بمستشعرات لاكتشاف الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 12:13 مساء
سيارة هيونداي (الإنترنت)

أطلقت «هيونداي» سيارتها الجديدة رباعية الدفع «Venue»، التي تتميز بالأناقة والقوة.

ويعكس أناقة التصميم الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والتقنيات LED التي تضيء مصابيح الضباب والإطار المحيط بها، حسب «فيستي».

ويبلغ طول هيكل هذه المركبة 4 أمتار تقريبًا، أما المسافة ما بين محاور عجلاتها فهي متران و59 سنتيمترًا، بينما قمرتها أتت واسعة وعصرية، مزودة بمقاعد تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بنظام الملتيميديا القادر على التعامل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، وفق «روسيا اليوم».

كما زودت هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وكاميرات من الأمام والخلف، ومستشعرات لاكتشاف الأجسام القريبة من الهيكل لتأمين ركن السيارة بطريقة آمنة ومريحة، إضافة إلى صندوق أمتعة بسعة 530 لترًا، يمكن توسيعه حتى 903 لترات بطي الصف الخلفي من المقاعد.

وتطرح هذه السيارة بمحرك بنزين بأربع أسطوانات وسعة 1.6 لتر، يستهلك 7 لترات من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها المركبة، ومحركات بأربع أسطوانات، بعزم 83 و120 حصانًا، ومحرك يعمل بالديزل بعزم 90 حصانًا.

سيارة هيونداي (الإنترنت)
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