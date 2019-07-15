بالفيديو: اكتشف أسرار شيفروليه ماليبو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 01:13 مساء

وصلت السيارة السيدان متوسطة الحجم ماليبو 2019 الجديدة كلياً إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي تحمل العديد من التوقعات للمستهلكين، خاصة على صعيد توفير استهلاك الوقود، وميزات أمان نشطة وأداء مُلفت.

الأداء:
تم تزويد سيارة شيفروليه ماليبو 2019 بمحرك تيربو جديد كلياً بسعة 1.5 لتر، قادر على توفير مستوى استهلاك وقود ويندرج تحت قائمة الأفضل في فئته، ويتصل المحرك مع ناقل سرعة أوتوماتيكي بست سرعات، وهو قادر على توليد قوة حصانيه تبلغ 163 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن للمتر عند 2500 – 5000 دورة في الدقيقة.
كما تتوفر نسخة أخرى من السيارة بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر يستطيع توليد قوة هائلة تصل إلى 250 حصانًا لتقديم مزيد من الأداء المتميز مع معدل اقتصادي في استهلاك الوقود يبلغ 14.2 كيلومتر لكل لتر.

التصميم الخارجي:
وتأتي ماليبو 2019 بواجهة ذو تصميم جديد كليًا مع مظهر يغلب عليه الطابع الرياضي والجريء بما يتماشى مع قدرات السيارة وأدائها.
خمس سنوات على توفير شفروليه لخدمة السيارة خلال ساعة عبر وكلائها

ولتعزيز جاذبيتها، تأتي شيفروليه ماليبو 2019 بتسعة ألوان خارجية جديدة، بما في ذلك 3 إضافات لونية، هي الأخضر الداكن المعدني، والرمادي الداكن المعدني، والأزرق الداكن المعدني. كما تأتي السيارة بعجلات ذات تصاميم جديدة تزيد من جاذبيتها البصرية.

التصميم الداخلي:
حظيت المقصورة الداخلية باهتمام مماثل من خلال نظام شيفروليه الجديد للمعلومات والترفيه، الذي يوفر ميزات اتصال وترفيه ممتازة، بما في ذلك القدرة على الاتصال مع تطبيق Apple CarPlay وميزة التعرف على الصوت.
وتم تجهيز السيارة بميزات أمان سلبية ونشطة، مثل تنبيه مغادرة المسار، وتنبيه النقطة الجانبية العمياء، ونظام الركن شبه الأوتوماتيكي، وغيرها الكثير.

وكان قد صرح أحمد سدودي، المدير الإقليمي لعلامة شيفروليه الشرق الأوسط وإفريقيا أن السيارة ماليبو حظيت بحفاوة بالغة في أسواق الشرق الأوسط، وأوضح قائلاً "الأمر الذي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، إذ أن هذه السيارة هي الأكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا في تاريخ سيارات ماليبو. ويسعى المستهلكون اليوم بشكل متزايد للحصول على سيارة تتمتع بمزايا اقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب أداء ديناميكي، وتلبي سيارة ماليبو 2019، بفضل محركات التيربو الحديثة التي تم تزويدها بها، هذه المتطلبات بكل سهولة. وأنا على ثقة بأنها ستواصل التألق وستحافظ على السمعة والمكانة الرائدة التي حققتها سيارات ماليبو السابقة في المنطقة".

هذا المحتوى من تيربو العرب

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