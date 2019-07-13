تصميم تخيلي لـ«بوجاتي SUV»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 11:07 صباحا

تناقلت الإشاعات أن بوجاتي تطور أقوى وأسرع وأغلى SUV في العالم، حاليًا لا توجد تأكيدات رسمية بعد ولكن إذا قامت بوجاتي فعلاً بصنع سيارة كهذا فنأمل أن تكون مشابهة لهذه الصور.

السيارة تتمتع بخطوط قوية حادة الزوايا وعناصر تصميم أيقونية لبوجاتي، مثل شبكة التهوية الكبيرة على شكل حدوة الحصان وحرف C الأنيق الممتد لخلفية السيارة، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

ولن تكون هذه أول مرة تتوسع فيها بوجاتي خارج عالم الكوبيه ببابين، حيث اشتهرت الشركة في بداياتها بصنع سيارات أكبر حجمًا على يد مؤسسها ايتور بوجاتي نفسه، مثل سيارة Type 41 رويال ليموزين العملاقة أو عربة قطارات أو طائرات حتى.. ومن الرواج الهائل لسيارات الـSUV حاليًا، ليس من المستبعد أبدًا أن تدخل بوجاتي هذا المجال يومًا ما.
 

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