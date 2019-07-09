تفاصيل جديدة عن لاندروفر 2020

تسربت العديد من المعلومات عن سيارة لاندروفر ديفيندر 2020 الجديدة، حيث نشر موقع Disco4.com صور لشرائح عرض تكشف تفاصيل مهمة عن محركات وأبعاد ومزايا ديفيندر 2020، حيث ستأتي بعدة فئات أولها سيكون في أكتوبر القادم وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

بدايةً فئة ديفيندر 110 تأتي بخمسة أبواب وطول 4758 مم وارتفاع 1916 مم وعرض 1999 مم، مع توافرها بخمسة إلى سبعة مقاعد حسب الاختيار. أما فئة ديفيندر 90 ستأتي في شهر مارس من العام القادم، وستكون بثلاثة أبواب وأقصر بكثير من الفئة الأولى بطول 4323 مم، وارتفاع 1927 مم، وعرض 1999 مم، وستتوافر بخمسة أو ستة مقاعد. أما الفئة الثالثة والتي ستنطلق في أغسطس 2020 هي ديفيندر 130، بطول 5100 مم وثمانية مقاعد في الداخلية، مما يجعلها أكبر فئة.

ميكانيكيًا ستحصل ديفيندر 2020 على محرك 2.0 لتر بـ4 سلندرات، وآخر 3.0 لتر بـ6 سلندرات، وفئة هجينة بمحرك 4 سلندرات سعة 2.0 لتر، جميعها بأنظمة دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي.

كما ستزود ديفيندر بجنوط 18 إنشًا ومصابيح أمامية LED ومقاعد بالقماش بـ8 وضعيات مختلفة في الفئات الأساسية. أما الفئات الأعلى ثمنًا فستحصل على مقاعد جلدية يمكن ضبطها كهربائيًا في 16 وضعية مختلفة وجنوط 20 إنشًا.

