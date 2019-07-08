9 نصائح لإزالة الصدأ من سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 02:48 مساء

من أهم المشاكل التي تسيء لمظهر السيارة هي حدوث صدأ لها نتيجة للعديد من الأسباب، ومنها خدش الطلاء الأساسي نتيجة الاحتكاك بجسم آخر، وهو الأمر الذي قد يعرض جسم السيارة للرطوبة والهواء فينتشر الصدأ في جسم السيارة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وللحفاظ على هيكل سيارتك جميلا عليك باتباع هذه النصائح لإزالة الصدأ:
1- استخدام قفازات ونظارة واقية، خلال عملية إجراء إزالة الصدأ من جسم السيارة.
2- استخدم جهاز الصنفرة الكهربائية في إزالة الطلاء حول الصدأ واضبط السرعة من 80 إلى 150 لإزالة الطلاء الخارجي والأساسي لجسم السيارة.
3- استبدال قرص جهاز الصنفرة بقرص الصنفرة المعدنية لإزالة الصدأ السميك والحفر في سطح جسم السيارة
4- اشتر طلاء مناسبا لتغطية المعدن وطلاء رش متلائم مع لون السيارة، واتبع النصائح الموجودة في علبة الطلاء قبل تجهيزها.
5- احرص دائما على تغطية أجزاء سيارتك بمواد ليست لها مسام، وعدم استخدام أوراق الجرائد لتغطية بعض أجزاء السيارة حيث يمكن أن يتسرب الطلاء من خلالها، وقد يترك بقع على السيارة.
6- رش طبقات خفيفة من طلاء الأساس لثوان معدودة ثم اتركها تجف على الأقل 12 ساعة.
7- استخدم الصنفرة الرطبة المخصصة لتنعيم السطح.
8- قم بصقل حواف الطلاء الجديد حتى يمتزج مع الطلاء القديم للسيارة.
9- دع الطلاء لمدة 48 ساعة ليجف ثم قم بغسل وتلميع السيارة.
 

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