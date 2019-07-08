بالفيديو: تعرف على سيارة «بوما» العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 11:28 صباحا

نشرت الشركة الأميركية العريقة في صناعة السيارات «فورد» الصور الأولى للطراز العائلي الفريد الذي سيعرف باسم «بوما»، والتي لطالما احتضنت الطرقات في فترة التسعينات من القرن الماضي.

التصميم الخارجي:
- أطلت علينا السيارة بتصميم «كروس أوفر»، مزود بشبك أمامي عريض ومصابيح بتكنولوجيا الـLED، بالإضافة إلى سقف بانورامي للاستمتاع بالمنظر الطبيعي للسماء، مع طول يصل إلى 4 أمتار و19 سنتيمترًا.

التصميم الداخلي:
- تأتي السيارة العائلية «بوما» بقمرة داخلية كبيرة، تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية، مع مقاعد مكسوة بالجلود الطبيعية الفاخرة.
- كما زودت «بوما» بنظام ملاحة ونظام ترفيهي مذهل من خلال شاشتين تعمل بتكنولوجيا اللمس، يمكن أن يتصل بأنظمة الهواتف الذكية، كما تستطيع الاستجابة لأوامر السائق من خلال الصوت، وعرض ما تراه الكاميرات المثبتة في الأمام والخلف للسيارة، بالإضافة إلى المقود الرياضي لقائد السيارة من أجل تجربة عائلية مختلفة.

الأداء:
- يمكن وصف أداء السيارة «بوما» بالمناسب عائليًا، حيث زودت بمحرك جيد بسعة 1.5 لتر يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 120 حصانًا كاملة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.
- كما زودت السيارة «بوما» بنظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق الوعرة، ونظام آخر مانع للانزلاق عند المنعطفات.
- وأكدت شركة فورد أن السيارة ستطرح بخيارات لنظام الدفع، سواء الأمامي أو الرباعي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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