أيقونة أستون مارتن الجديدة عنوان الفخامة

واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة على الإطلاق، تستعد لتزلزل الأسواق العالمية، بتصميم خارجي وداخلي مذهل، مزود بمحركات أستون مارتن القوية.

حيث بدأت شركة أستون مارتن في اختبار السيارة الجديدة DBX، التي ظن الكثير من محبي السيارات أنها ستظل نموذجًا مستقبليًا لن يتحول إلى حقيقة.

وكانت شركة "أستون مارتن" البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن موديلها DBX رباعي الدفع، الذي ظهر من قبل على شكل مجسمات وتصميمات أولية، سيتحول إلي حقيقة خلال 2019.

كما حددت "أوستن مارتن" في وقتها عام 2019، لبدء تصنيع موديل DBX رسمياً، حيث سيكون أول موديل يتم تصنيعه بمصنع الشركة الجديدة بمدينة سان آثان جنوبي ويلز.

وفي تصريحات سابقة لـ "آندي بالمر" الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن "أستون مارتن " تسعى لتحويل الموديل DBX لحقيقة، نظرًا لأن هناك العديد من الدول التي تشهد نشاطاً في تجارة السيارات الفارهة، ويمكن تسويق الموديل الجديد بها، وفي مقدمتها السوق الصينية.

وبحسب "موتور وان"، سيطرح موديل DBX بناقل حركة متعدد المهام قد يكون من صناعة شركة مرسيدس بنز، وأن المحرك سيكون هجينًا بنسختي V8 و V12 من صنع شركة AMG التابعة لمرسيدس.

وسيستطيع المحرك من توليد قوة 500 حصان، لتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان، ومن خلال الصور يمكن التأكيد أن الإطارات الرياضية ستأتي بمقاس 20 إنش.

الجدير بالذكر أن مصنع "أستون مارتن" الجديد بويلز، كان في الأصل مصنعًا تابعًا لوزارة الدفاع الويلزية، وأنه في حال تشغيله سيوفر فرص عمل لأكثر من 750 مهندسًا وعاملًا بجنوب ويلز.

هذ المحتوى من تيربو العرب