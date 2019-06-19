سيارة عائلية جديدة من بي إم دبليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 12:10 مساء

أعلنت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات «بي إم دبليو» عن إصدار سيارة جديدة عائلية فريدة من نوعها، ستندرج تحت قائمة الفئة الثالثة الشهيرة.
ويتميز الطراز الجديد من الفئة الثالثة برحابة كبيرة في قمرة القيادة، التي تتسع لخمسة أشخاص، مع صندوق خلفي بسعة 500 لتر، يمكن أن يزيد حوالي 1510 لترات بطي صف المقاعد الخلفي، كما أضافت بي إم دبليو إمكانية تزويد الصندوق الخلفي بشبك لمنع الأمتعة من الانزلاق وإحكام الرباط عليها.

التميز لم يأت فقط على صعيد المساحة الداخلية، فقد زودت الشركة الألمانية الفئة الثالثة بنظام ترفيهي متكامل، بداية من السقف البانورامي للسيارة، مرورًا بشاشتين تتصلان بأنظمة الهواتف الذكية مع نظام ملاحي، ومقاعد جلدية طبيعية فاخرة.

ومن الخارج، تأتي الفئة الثالثة بطول 4 أماتر و70 سنتيمترًا، وواجهة أمامية محسنة بأضواء كاشفة قوية بتكنولوجيا الـLED، مع شبكة تهوية عريضة تضفي لمحة رياضية على السيارة.

أما عن الأداء، فستقدم بي إم دبليو الفئة الثالثة بـ5 خيارات من المحرك، ثلاثة منها تعتمد على البنزين واثنان على الديزل على النحو الآتي:
الأول: يستطيع توليد قوة 184 حصانًا.
الثاني: يستطيع توليد قوة 258 حصانًا.
الثالث: الأقوى بينهم بين الـ4، يستطيع توليد قوة 374 حصانًا.
الرابع: محرك ديزل بقوة 150 حصانًا.
الأخير: بقوة 265 حصانًا.

وستتصل جميع المحركات السابقة بناقل سرعة أوتوماتيكي بـ9 سرعات مختلفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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