تنظيف حساس عادم سيارتك في خطوات بسيطة

يعتبر حساس العادم من أهم الحساسات في السيارات المسؤولة عن حرق الوقود في المحرك وتقليل استخدامه بوجه عام، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة فإن كثيرًا من قائدي السيارات لا يقومون بالعناية به ولا يدرون أهمية المحافظة عليه والقيام بتنظيفه وفحصه بصورة مستمرة.

ويعمل حساس العادم على إمداد حاسوب السيارة بنسبة الأوكسحين الخارجة من عملية الاحتراق في المحرك، وعلى أساس هذه المعلومات يحدد الحاسوب إذا ما كان الاحتراق جيدًا أو غير جيد، وما إذا كان يستوجب إعادة ضبط نسب الوقود والهواء اللازم ضخه داخل غرفة الاحتراق في المحرك، وفي حال تلف الحساس يحدث خلل في عمل الحاسوب، ما يؤدي إلى زيادة ضخ الوقود للمحرك وذلك وفقًا لموقع "متوراتي".

كما يسبب تعرض هذا الحساس الهام للتلف إلى زيادة انبعاثات الغاز الملوثة للبيئة، لذا إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الاعتناء شخصياً بقطع السيارة، فإننا سوف نستعرض هنا اليوم طريقة تنظيف حساس العادم بأبسط طريقة ممكنة وهي كالتالي.

- الاستعداد لعملية التنظيف بتأمين الأجزاء الظاهرة من جسمك خاصة اليدين والعينين، فيجب وضع قفازات في يديك ونظارات لحماية عينيك من البنزين.

- قم بوقف تشغيل المحرك، وانتظر إلى أن تبرد السيارة، ثم قم بفصل الأصبع السالب من البطارية قبل البدء بالتنظيف.

- قم بتثبيت السيارة جيداً، ثم قم برفع السيارة عن الأرض قدر المستطاع، ثم حدد مكان الحساس، حيث قد يوجد في الناحية الأمامية أو في الناحية الخلفية للسيارة، ولنزع الحساس عليك رشه بالقليل من الزيت فتستطيع تحريره بسهولة.

- بعد فك الحساس، عليك وضعه في وعاء يتضمن كمية جيدة من البنزين كي يتغطى بشكل كلي، ثم قم بغلق الوعاء بإحكام، ثم قم برج الوعاء لمدة تتراوح بين الـ 10 دقائق والـ 15 دقيقة، ويفضل بعد ذلك ترك الحساس في البنزين لليوم التالي، ثم تعاود عملية رج الوعاء، حتى يتم تنظيف الحساس جيداً.

- قم بتنشيف الحساس بعد ذلك جيداً، ثم أعد تركيبه في موضعه، ثم أعد تركيب طرف البطارية، وقم بتشغيل السيارة.

