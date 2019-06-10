ما معنى علامة «INSP» في سيارتك

يوجد في شاشة العدادات الكثير من الأضواء التحذيرية التي تساعدك على معرفة احتياجات سيارتك، احتياجها للصيانة أوالوقود أو أي نوع من أنواع الوقود، لكن ماذا عن لمبة «INSP» التي تظهر أحياناً ..؟

تحاول الكثير من شركات السيارات أن تبقي على سيارات عملائها في أفضل حالة بشكل دائم، وذلك عبر تحديد مواعيد صيانة محددة كل بضعة آلاف من الكيلومترات، إلا أن الكثير من الملاك يواجهون مشكلة معتادة بنسيان موعد هذه الصيانات الدورية، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان ضعف أداء السيارة بعد فترة من الوقت بسبب قلة العناية بها، وهنا يأتي دور شارة «INSP».

تظهر لمبة «INSP»على شاشة عدادات السيارات على شكل حروف ثابتة أومومضة أحياناً لتذكير السائقين بضرورة الذهاب إلى مركز الخدمة لأجل فحص السيارة وعمل الصيانة الدورية الخاصة بها، حيث أنها تعد اختصاراً لكلمة Inspection الإنجليزية والتي تعني الفحص أوالاختبار وذلك وفقًا لموقع "المتوراتي".

هذا وفي حالة وجدت أن لمبة «INSP» قد استمرت في الإضاءة بعد الحصول على الصيانة الدورية اللازمة، فمن المحتمل أن يكون الفني المسؤول قد نسي أن يقوم بإعادة ضبط العداد الخاص بها كي تقوم بالومض مجدداً مرة أخرى فقط بعد أن تتعدى عددًا محددًا من الكيلومترات، وعندها يمكنك أن تقوم بإعادة ضبطها بنفسك عبر تشغيل السيارة دون إشعال المحرك مع الضغط على الزر المسؤول عن عرض عدد الكيلومترات المقطوعة بشكل ثابت مدة 5 ثوان لتظهر بعدها الشارة، شغل المحرك بعدها واضغط على دواسة المكابح وسوف تجد أن الشارة قد اختفت ولن تظهر لك مجدداً سوى بعد قطع العدد الضروري من الكيلومترات.

