سائقو «أوبر» يحظرون الركاب المخالفين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 02:33 مساء

إذا كنت من مستخدمي خدمة «أوبر» لطلب سيارات الأجرة، فتنبه إلى أنك قد لا تتمكن من استعمال التطبيق، إذا حصلت على تقييم «سيئ».

وأشار بيان صادر عن «أوبر» إلى أن المستخدمين الذين سيحصلون على تصنيف سيئ من قبل سائقي السيارات التابعة للخدمة، سيتم حظرهم، ولن يكونوا قادرين على استخدام التطبيق العامل على الأجهزة والهواتف الذكية، وفق «فيستي»، الأحد.

وأوضح البيان أن كل راكب سيستعمل خدمات «أوبر» ويقوم بتصرفات لا تليق بسياسة الشركة كالتحدث بلهجة عنصرية مع سائق سيارة الأجرة، أو يحاول إتلاف السيارة التي تقله، سيحصل على تقييم سيئ من قبل السائق، وفي حال تكررت الشكاوى من قبل السائقين، سيتم حظر هذا الشخص من استعمال خدمات «أوبر» أو استخدام تطبيقاتها الإلكترونية.

وأكدت مسؤولة قسم السلامة في «أوبر» أن المستخدمين سيحصلون قريبًا على تعليمات ونصائح تحسن تصنيفاتهم لدى شركتها، لتشجيعهم على الالتزام بالسلوك المهذب، وتجنب رمي القمامة في سيارات الأجرة، وعدم الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى من السرعة المنصوص عليها في المدن أو الطرق السريعة، وفق «روسيا اليوم».

وأشاد اتحاد السائقين المستقلين في مدينة نيويورك الأميركية بهذه القرارات، واعتبرها تدبيرًا وقائيًا للحفاظ على سلامة السائقين والركاب.

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