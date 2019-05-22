«فورد» تلغي 7 آلاف وظيفة حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 03:38 مساء

أعلنت شركة صناعة السيارات «فورد» أنها تنوي بشكل رسمي إلغاء 7 آلاف وظيفة، أو 10% من القوى العاملة لديها في العالم، وذلك ضمن خطة إعادة تنظيم دائرة العمل

وفي البيان، صرحت المتحدثة الرسمية باسم الشركة «ماريسا برادلي» إن هيكلة إعادة التنظيم داخل فورد ستتضمن تسريح عدد كبير من العمال، وأكدت أن الخطة بدأت بالفعل العام الماضي، وحتى آخر شهر أغسطس القادم، وسينتج عنها ألغاء وظيفة 800 شخص في أميركا الشمالية، بينهم نحو 500 هذا الأسبوع فقط

وأوضحت «ماريسا» أن الشركة لم تتوصل إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية في بعض المناطق الأخرى حول العالم، ولكن فورد تحاول إعادة تنظيم القوى العاملة لتساعدها على العمل بطريقة ديناميكية أكثر قوة ورشاقة، لتواكب متطلبات المستقبل

الجدير بالذكر أن فورد تحاول التخلص بشكل تدريجي من معظم طرازات سياراتها العادية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يختار مزيد من المستهلكين شاحنات البيك آب وسيارات الدفع الرباعي الرياضية

ولم تكن فورد هي الأولى التي أعلنت هذه الخطوة خلال العام الحالي، حيث أعلنت شركة جنرال موتورز أيضًا أنها ألغت وظائف خلال العام الماضي لأسباب مشابهة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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