سيارة كهربائية من «Citroen» قريبة من مركبات الخيال العلمي (فيديو)

قمرتها صنعت من أحدث المواد التي يتداخل فيها المعدن مع البلاستيك وألياف الكربون (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Citroen» الفرنسية أخيرًا، عن سيارة كهربائية شبيهة بمركبات أفلام الخيال العلمي.

وزودت هذه السيارة بعجلات رياضية خاصة من نوع «GoodYear»، بمقاس 255/30 R30، وأبواب بتصميم فريد، تفتح إلى الأمام والخلف لتؤمن أكبر قدر من الراحة وسهولة الحركة للركاب أثناء الدخول والخروج من المركبة، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة «Citroen 19_19» فصنعت من أحدث المواد التي يتداخل فيها المعدن مع البلاستيك وألياف الكربون، وزودت بمقاعد مريحة تتسع لأربعة ركاب، وشاشات إلكترونية كبيرة تعمل باللمس للتحكم بتقنيات السيارة وأنظمتها، بالإضافة إلى مساعد إلكتروني ذكي يستجيب للأوامر الصوتية للسائق، ليرد على المكالمات الهاتفية ويتحكم بأنظمة المالتيميديا وأنظمة الصوت ونظامي القيادة وتحديد المواقع.

كما جهزت هذه السيارة بأنظمة قيادة ذاتية، تسمح للسائق بالاسترخاء والاستمتاع بالرحلة بعد أن يحدد وجهته في نظام تحديد المواقع الإلكتروني.

وأتت بمحركين كهربائيين بعزم إجمالي يبلغ 460 حصانًا، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5 ثوان، بالإضافة إلى بطاريات تكفيها لتقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة.