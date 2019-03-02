ضرائب «تويوتا» الفارهة الأعلى بين العلامات التجارية

قال موقع «كار أدفايس» إن مالكي السيارات الفارهة من شركة «تويوتا» يدفعون ضرائب أكثر من نظرائهم من مالكي السيارات الفارهة الأخرى من أغلب العلامات التجارية.

وأضاف الموقع أن توصل إلى أن مالكي سيارات «تويوتا» دفعوا 99.7 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 97 مليون دولار لسيارات «بورش» و84.5 مليون دولار لسيارات «بي إم دبليو» و81 مليون دولار لسيارات «جاغوار» و45 مليون دولار لسيارات «أودي».

وأشار إلى أن مشتري سيارات الليموزين ساهموا بجزء في قيمة ضرائب السيارات الفارهة التي دفعها مالكو سيارات «تويوتا».

وذكر أن العلامة التجارية الوحيدة التي تفوقت ضرائب سياراتها الفارهة على «تويوتا» العام الماضي كانت «مرسيدس بنز»، إذ دفع مشتروها العام الماضي ضرائب لسياراتهم الفارهة بلغا 170 مليون دولار.

وقال الموقع إن «تويوتا» جاءت في المركز الثاني من حيث ضرائب سياراتها الفارهة رغم أنها لا تمتلك سوى ثلاثة طرازات تخضع لتلك الضريبة.

