بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 12:51 مساء
السيارة اشتراها رجل أعمال أميركي بسعر 16.745 مليون يورو (أرشيفية: الإنترنت)

بيعت سيارة «ألفا روميو»، صنعت في ثلاثينات القرن الماضي، بمبلغ 16.7 مليون يورو.

وعرضت سيارة «8C 2900 B Touring BerlinettaK التي صنعت العام 1939 في دار «Artcurial» للمزادات العلنية، وطرحت للبيع بسعر أولي قدره 10 ملايين يورو، إلى أن اشتراها رجل أعمال أميركي بسعر 16.745 مليون يورو، بحسب «روسيا اليوم» نقلاً عن موقع «Ouest-France».

وأشار القائمون على دار «Artcurial» إلى أن السيارة في وضع فني ممتاز، ومحركها الأصلي الذي زودتها به الشركة المصنعة يعمل بكفاءة عالية، أما المسافة الكلية التي قطعتها فبلغت 65 ألف كلم.

وتعود أهمية هذه السيارة إلى أن «ألفا روميو» صنعت منها 50 قطعة فقط، 5 منها لا تزال في حالة فنية جيدة، ويملكها هواة جمع التحف.

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