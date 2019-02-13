«بي إم دبليو» تكشف سعر الفئة الأعلى من الجيل الجديد من «إم 140 آي»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | الأربعاء 13 فبراير 2019, 01:17 مساء

أعلنت شركة «بي إم دبليو» السعر النهائي للفئة الأعلى من الجيل الجديد من سياراتها «إم140آي» الهاتشباك.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فستطرح «بي إم دبليو» الفئة الأعلى من سياراتها بداية من شهر مارس المقبل بسعر 62.990 دولار،
الذي يتضمن زيادة قدرها 3000 دولار لحزمة من الإضافات عن الفئات الأقل.

وستأتي تلك الفئة من السيارة مزودة بمحرك تروبيني مستقيم سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، يولد طاقة تصل إلى 250 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن.متر.

وستكون السيارة قادرة على التسارع من سرعة صفر إلى 100 متر في الساعة في غضون 4.6 ثانية.
 

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