بالفيديو: «McLaren» تكشف عن سيارة رياضية فائقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 01:34 مساء
سيارة «McLaren» الرياضية الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «McLaren» أنها تختبر سيارة «600LT» الرياضية الجديدة استعدادًا لإطلاقها العام الجاري.

وجاءت هذه السيارة بهيكل «MonoCell» متين من ألياف الكربون، جعل وزنها أقل بـ100 كلغ تقريبًا من وزن سيارات «570S» الرياضية الشهيرة، وفق «روسيا اليوم».

كما زودت المركبة بمحرك توربيني رياضي بسعة 3.8 لتر، و8 أسطوانات، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم / ساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة تصل إلى 324 كلم / ساعة.

ولضمان ثباتها على السرعات العالية والمنعطفات، زودت هذه المركبة بنظام تعليق رياضي خاص، وأنظمة فرامل قوية، وجناح هوائي من الخلف.

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