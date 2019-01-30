أول رحلة لسيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 12:09 مساء

كشفت شركة «بوينغ» الأمريكية لصناعة الطائرات نجاح الرحلة التجريبية الأولى لسياراتها الطائرة ذاتية القيادة

حيث شهدت مدينة مانساش بولاية فرجينيا الأمريكية الرحلة الأولى للسيارة الطائرة، والتي تضمنت مجموعة من الاختبارات التجريبية مثل الهبوط والإقلاع والتحكم في القيادة.

وللسيارة الطائرة قدرة على حمل الركاب والطيران في السماء بجانب ناطحات السحاب تفاديًا للزحام في الشوارع المختلفة بالمدن، بحسب " بلومبرغ".

أول رحلة تجريبية لسيارة بوينغ الطائرة، تسعى "بوينغ" من خلال سيارتها الطائرة تقديم نظرة مميزة حول ما يتعلق بمستقبل النقل الحضري.

وأكدت الشركة أن عمليات تطوير الرحلات التجريبية للسيارة الطائرة ما زالت مستمرة، من خلال مواصلة الاختبارات بهدف الوصول لنظام بيئي آمن ومستدام.

وتعتمد السيارة الطائرة في عمليتي الإقلاع والهبوط على المستوى العمودي، ويبلغ ارتفاعها 9.14 متر وعرضها 8.53 متر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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