هيونداي تختبر سيارتها الهجينة «كونا»

تجري هيونداي اختبارات قيادة لسيارة كونا الهجينة، وهي تجمع بين خصائص سيارتيها ذات المحرك التقليدي والكهربائي، المتاحين بصالات العرض.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة شوهدت في محطة بنزين لإعادة ملء الخزان، لكن القيادة كانت على وضع القيادة الكهربائية.

وذكر أن الاختلافات الرئيسية بين النسخة محل الاختبار والسيارة المعتادة التي تأتي مع محرك بنزيني أو ديزل هو أنها تأتي مع غطاء إطارات بتصميم ديناميكي.

ونتوقع أن تأتي السيارة مع تصميم مختلف للشبكة الأمامية، ومخارج العادم. وأن تأتي كونا الجديدة مع نظام معلوماتي متطور وشاشة للعرض تعمل باللمس أكبر حجمًا.

ولم تعلن هيونداي بعد عن أي خصائص للسيارة.

