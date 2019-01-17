سيارة "تسلا" لمن يخترق موديلها الجديد

سيارة تسلا موديل 3 (أرشيفية: الإنترنت)

تقدم مسابقة للقرصنة جوائز تقارب قيمتها مليون دولار لتشجيع الهاكرز على إيجاد مشاكل أمنية مع سيارة «تسلا موديل 3».

وعقد مؤتمر الأمن «Pwn2Own» شراكة مع شركة السيارات الكهربائية، تسلا، لتقديم فرصة للباحثين للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 35 و250 ألف دولار مقابل العثور على نقاط ضعف في سيارة تسلا موديل 3، وفق «روسيا اليوم».

وسيحصل أول شخص يكتشف ثغرة على سيارة «موديل 3» من الشركة.

وقال بريان غورينك، كبير المديرين في شركة «تريند مايكرو» للأمن الإلكتروني: «منذ العام 2007، أصبحت Pwn2Own مسابقة رائدة في مجال الصناعة التي تشجع على مجالات جديدة من أبحاث ثغرات الأمن السيبراني».

وأضاف قائلًا: «على مر السنين قمنا بإضافة أهداف وفئات جديدة لتوجيه الجهود البحثية نحو مجالات الاهتمام المتزايد للشركات والمستهلكين. وفي هذا العام، عقدنا شراكة مع بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا لتعزيز هذا الالتزام، ومواصلة قيادة أبحاث الثغرات الأمنية ذات الصلة».