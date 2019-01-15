قيادة اختبارية جديدة لـ«ديسكفري» سبورت المعدلة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:11 مساء

أجرت لاند روفر قيادة اختبارية جديدة لسيارة ديسكفري سبورت المعدلة هذا الأسبوع في طقس أوروبا البارد، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا نهاية العام الجاري.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن الهيكل الخارجي للسيارة محل الاختبار مغطى بالكامل، وخاصة الأجزاء الأمامية والخلفية، لكن يبدو أنها تأتي مع تصميم جديد للمصدات الامامية وحدات الإضاءة.

وايضا السيارة جاءت مع سقف من قماش من اللونين الأبيض والاسود.

ومن المتوقع أن تحظى ديسكفري سبورت المعدلة بتعديل شامل، حتى تصبح اشبه إلى سيارة ديسكفري الأكبر حجمًا.

ومن المتوقع أن تأتي غالبية التعديلات في قمرة القيادة الداخلية، وتكنولوجيا مطورة مع شاشة عرض وأدوات مساعدة رقمية وتكنولوجيا للأمان.

وفيما يخص المحرك، من المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك معدل، سواء محرك بنزيني تيربو رباعي الاسطوانات أو محرك ديزل، وقد تستخدم لاند روفر محركًا هجينًا.
 

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