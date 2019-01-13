«​لامبورغيني» تكشف عن سيارتها «هوراكان إيفو»

كشفت شركة «لامبورغيني» الإيطالية لصناعة السيارات النسخة المحدثة من سياراتها «هوراكان إيفو»، قبل إطلاقها الرسمي المرجح أن يكون الأسبوع المقبل ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2019.

وبحسب موقع «كار أدفايس» فالنسخة الجديدة من السيارة مزودة بمحرك بعشر أسطوانات سعة 5.2 لتر يولد قوة 631 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 600 نيوتن.متر.

ويبلغ وزن سيارة «هوراكان إيفو» دون احتساب السوائل فيها 1422 كيلوغرامًا، وتصل من سرعة 0 إلى 100كلم/س في 2.9 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كلم/س في 9 ثواني.

وزودت السيارة بتغييرات أخرى داخل قمرة القيادة تشمل الكونسول الوسطي الذي يتوافر لها شاشة تعمل باللمس 8.4 بوصة مع نظام تحكم عبر الإشارات للتحكم في وظائف تتعلق بالمقاعد والتحكم في المناخ ونظام «أبل كار بلاي»، كما أن الواجهة الخاصة بالمستخدم تدعم التحكم بالأوامر الصوتية ونظام كاميرا مزدوجة.

